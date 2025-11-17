Украина не сможет воевать те два-три года, которые ранее предрек ей глава польского МИД Радослав Сикорский, ее ресурсы закончатся раньше. Такое мнение высказал «Аргументам и фактам» руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о том, что Украина готова продолжать боевые действия против России еще на протяжении двух-трех лет с помощью Европы.

Однако генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский усомнился в реалистичности такого прогноза польского дипломата, отметив, что Владимир Зеленский сам себя загнал в угол, а ресурсы Европы «тоже не бесконечны».

«Глава польского МИД Сикорский считает, что Украина сможет сопротивляться еще два-три года, но мне этот прогноз кажется нереальным. Думаю, в течение полугода, максимум года конфликт должен завершиться», — предположил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что в случае перспективы полного разгрома на поле боя «украинцы запросят переговоров», как это было весной 2022 года.

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

«Но если они продолжат упорствовать, то мы продолжим наступать, а территория Украины продолжит сокращаться как шагреневая кожа», — уверен руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ им. М.В.Ломоносова.

Напомним, что в марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, совместно достигнув определенных договоренностей. Однако переговорный процесс был прекращен по инициативе Киева.