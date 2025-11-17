В США заявили о начале новой гонки вооружений

Новая гонка вооружений между США, Россией и Китаем уже началась. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

В материале издания отмечается, что крепнущая связь между Москвой и Пекином уже создала беспрецедентный уровень стратегической неопределенности для США и их европейских и азиатских союзников.

«Сейчас мы движемся к наращиванию ядерных арсеналов, а не к их сокращению», — заявил директор Центра Скоукрофта Атлантического совета и бывший сотрудник Пентагона Мэтью Крениг.

По его словам, начинается новая «ядерная эпоха», которая больше будет похожа на холодную войну, чем на 1990-е и 2000-е годы.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер предупредил, что мир «вступит на дорогу в ад», если будет и дальше игнорировать угрозу ядерной войны. Он подчеркнул, что в настоящий момент один из самых сложных вопросов касается ядерного оружия, поскольку это вопрос, связанный с национальной безопасностью.