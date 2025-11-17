Российские военнослужащие ликвидировали десант элитного спецназа ГУР Украины на окраине Красноармейска. О том, что противник был особо подготовлен, бойцы узнали только после изучения трофеев и допроса пленного, сообщает военкор Дмитрий Стешин.

«Мы услышали звук вертолетов, думали, это наши прилетели отработать позиции врага. Но, оказалось, противник. Они поставили дымы, на поле, где высаживались. Где-то в километре от нас», — сказал боец с позывным Гоша для «Комсомольской правды».

Операторы FPV-дронов немедленно начали точечно уничтожать противника, которого прикрывали дымовой завесой. Спецназовцы предприняли две попытки штурма здания, где укрепились российские бойцы, но были отбиты с потерями.

Уничтоженные бойцы ГУР были экипированы дорогостоящим снаряжением: оружием с оптикой и тепловизорами, современными рациями и специализированной обувью. Их агрессивные и скоординированные действия свидетельствовали о высоком уровне подготовки.

В ходе короткого стрелкового боя украинский спецназ был полностью нейтрализован. Российские военные подчеркивают, что противник действовал самоуверенно, не ожидая организованного отпора.

Большая часть Красноармейска уже находится под контролем ВС РФ, войска развивают успех, уничтожая заблокированного противника и пресекая его попытки сопротивления. Снабжение украинских формирований в городе затруднено, так как все дороги находятся под контролем российских войск.