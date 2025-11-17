Российские военнослужащие ликвидировали высадившуюся с вертолётов группу спецназа ГУР Украины на окраине Красноармейска, но даже не знали, что уничтожают «элитных бандеровцев». Бойцы изначально приняли звук вертолётов за поддержку авиации Российской Федерации.

Как сообщает военкор kp.ru Дмитрий Стешин, десант противника высадился примерно в километре от российских позиций.

«Мы услышали звук вертолётов, думали, это наши прилетели отработать позиции врага. Но, оказалось, противник», — говорит боец с позывным Гоша (Игорь Скорняков).

По данным российских военных, операторы FPV-дронов уничтожили высадившихся спецназовцев, пытавшихся штурмовать здание. Бились в том числе и в стрелковом бою на короткой дистанции.

После боя среди убитых обнаружили современное снаряжение и средства связи, что подтвердило их принадлежность к ГУР.

Пленный украинский боевик Руслан Шахун рассказал, что их группа получила приказ только на высадку, без дальнейших задач.

Ранее сообщалось, что пленный украинский боевик Шахун более двух недель скрывался среди разрушений под Красноармейском, пока его не обнаружили российские военные.