Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заводило солдат в уже окруженный Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом заявил украинский военнопленный Вадим Закусило, передает РИА Новости.

По его словам, он ранее стоял на второй линии на фронте. Однако со временем ВСУ стало не хватать людей и командование отправило солдат в окруженный участок. Закусило рассказал, что военных заводят по двое. Он пробыл на позициях в окружении три дня, а затем попал под огонь российских беспилотников. После атаки российских штурмовиков Закусило решил сдаться в плен.

Ранее боец ВСУ Антон Чернявский рассказал, как сдался в плен российским снайперам из Якутии.

«Мы поняли, что бежать нам некуда, и решили сдаться», — объяснил он.

До этого украинский военнопленный Александр Самодай, служивший в 155-й отдельной механизированной бригаде, рассказал, что командиры ВСУ вели себя бесчеловечно по отношению к подчиненным. Он назвал президента Украины Владимира Зеленского вором и лживым человеком и призвал солдат ВСУ сдаваться в плен, чтобы выжить.