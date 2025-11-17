В Орестополе Днепропетровской области группа иностранных наёмников отказалась продолжать бой и сдалась.

Об этом «ТАСС» рассказал командир штурмовой группы 36-й мотострелковой бригады с позывным Тима. По его словам, часть наёмников успела уйти, а остальные решили не сопротивляться.

Они сами говорят, что пришли на фронт из-за денег. Перед выходом на задания у них забирают документы — остаются только шевроны.

Российские подразделения «Востока» сообщили о взятии Орестополя ещё 14 ноября. А несколькими днями раньше главком ВСУ Александр Сырский говорил, что российские силы начали наступать сразу на нескольких направлениях и особенно тяжёлая ситуация складывалась под Волчанском и Купянском.

