Российские подразделения штурмового формирования «Восток» эффективно использовали сложные погодные условия для проведения внезапной операции по занятию населённого пункта Орестополь в Днепропетровской области. Как сообщил РИА Новости командир одной из групп с позывным «Тима», атака была предпринята в ночное время при сильном тумане, что обеспечило эффект неожиданности.

© Московский Комсомолец

По его словам, продвижение осуществлялось на квадроциклах и автомобилях. Противник, застигнутый врасплох, не сумел организовать оборону и начал отступать с занимаемых позиций. Воспользовавшись ограниченной видимостью, водители продолжали переброску штурмовых групп, а бойцы немедленно приступили к операции по разделению территории посёлка и его последующей зачистке.

Командир уточнил, что в населённом пункте находилось около пятидесяти военнослужащих противника. Часть из них смогла отступить, тогда как остальные, утратившие возможность к организованному сопротивлению, сдались в плен. Операция была завершена до момента рассеивания тумана.

