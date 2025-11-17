© Московский Комсомолец

Коррупционный скандал, который разгорается с каждым днем сильнее на Украине вокруг главы киевского режима, стал разрушительным сигналом. Такое мнение высказал главред итальянского издания IL Fatto Quotidiano Марко Травальо.

«Солдаты каждый день воюют, они теряют позиции, каждый день они теряют своих сослуживцев, которые гибнут на фронте, а между тем они видят, что в Киеве есть те, кто сидит на унитазе из чистого золота. Это разрушительное послание», — заявил он.

Травальо отметил, что очень показательным являет то, что на Украине на протяжении всего периода СВО вскрылись многие коррупционные эпизоды. Они связаны с огромными «распилами» средств, которые выделялись на строительство оборонных сооружений.

Журналист также отметил, что на Украине лишись постов сразу два министра, которые отвечали за энергетику. Травальо утверждает, что они воровали и униформу, другие вещи и оборудование.

