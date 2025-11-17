Моральных дух украинских боевиков и доверие к власти находятся почти на нулевом уровне из-за разгоревшегося коррупционного скандала в Киеве. Об этом сообщает британская газета Telegraph.

«В сочетании с нестабильной западной помощью, громким скандалом, связанным с коррупцией в электроэнергетике, и массовой эмиграцией украинских мужчин, уклоняющихся от службы в армии, моральный дух, похоже, находится на самом низком уровне с после начала СВО», - говорится в сообщении.

Ранее западные СМИ писали, что украинская оппозиция намерена выставить требования и предъявить обвинения главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Вина его, по мнению других политических сил, заключается в подрыве безопасности Незалежной.

Украинские СМИ писали, что оппозиция активно пытается ослабить позиции Зеленского. Для этого используются слабости нелегитимного президента.

Ранее «МК» писал, что Владимир Зеленский совершил визит в Грецию, поскольку хотел покинуть Украину, где ему опасно оставаться из-за коррупционного скандала.