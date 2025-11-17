РФ представит на выставке в Дубае 850 видов вооружений и самолеты

В Дубае сегодня, 17 ноября пройдет церемония открытия Международной авиационно-космической выставки известной как Dubai Airshow 2025. Россия получила приглашение и привезла с собой более 850 видов вооружений, предает РИА Новости.

© Московский Комсомолец

Среди экспонатов наибольший интерес привлекут истребитель Су-57Э и самолет Як-130М. Отмечается, что Су-57 относится к пятому поколению таких воздушных судов. А подобные истребители еще не показывали в ОАЭ.

По словам организаторов, Россия из того многообразия вооружений, которое привезла с собой, 30 экземпляров представят в натуральную величину.

Отмечается, что большинство образцов уже испытаны в боевой обстановке. Порадуют гостей военного форума и российские летчики-асы, которые выполнят фигуры высшего пилотажа. За штурвалом одного из истребителей будет находиться летчик-испытатель Сергей Богдан. Также перед публикой выступят «Русские витязи».