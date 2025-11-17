Правительство Мордовии сообщило об угрозе атаки БПЛА в регионе

В Мордовии была объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. Жителей призвали при необходимости звонить по телефону Единой службы спасения "112". Вечером 16 ноября министерство обороны России сообщило об уничтожении 31 дрона над шестью регионами страны. В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00.

© Газета.Ru

В Курской области ликвидировали 10 беспилотников, в Белгородской области - семь, по шесть БПЛА нейтрализовали в Тульской и Орловской областях и еще по одному - в Воронежской и Брянской. До этого FPV-дрон атаковал грузовик на территории предприятия в селе Новостроевка-Первая в Белгородской области. При этом налете пострадал мужчина.

Он получил слепые осколочные ранения грудной клетки, головы, плеча и бедра. Его доставили в больницу и после оказания помощи отпустили лечиться амбулаторно. При атаке был поврежден грузовик и оборудование.