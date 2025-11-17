В Пентагоне рассказали, что угрожает всему человечеству

Беспилотные летательные аппараты представляют угрозу на уровне жизни человечества. Это видно на примере украинского конфликта. Об этом заявил министр армии США Дэниел Дрисколл.

«Это угроза всей жизни человечества. То, что происходит на Украине... если посмотреть на скорость и масштаб разрушений, которые могут быть вызваны беспилотниками», — рассказал министр в интервью американскому телеканалу CBS.

Министр также добавил, что федеральное правительство США решает вопрос отставания страны в беспилотных технологиях. Ранее он сообщил, что Штаты планируют закупить в ближайшие два-три года не менее одного миллиона беспилотников.