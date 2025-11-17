Министр армии США: дроны угрожают человечеству

Ura.Ru

Беспилотные летательные аппараты представляют угрозу на уровне жизни человечества. Это видно на примере украинского конфликта. Об этом заявил министр армии США Дэниел Дрисколл.

В Пентагоне рассказали, что угрожает всему человечеству
© ТАСС
«Это угроза всей жизни человечества. То, что происходит на Украине... если посмотреть на скорость и масштаб разрушений, которые могут быть вызваны беспилотниками», — рассказал министр в интервью американскому телеканалу CBS.

Министр также добавил, что федеральное правительство США решает вопрос отставания страны в беспилотных технологиях. Ранее он сообщил, что Штаты планируют закупить в ближайшие два-три года не менее одного миллиона беспилотников.