Россия впервые показала модернизированный учебно-боевой Як-130М за рубежом

На Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 Россия впервые представила за рубежом модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М.

© Российская Газета

Машину создали на базе Як-130. На этом самолете будут учиться летчики современных истребителей, включая машины четвертого и пятого поколений, сообщает ТАСС.

Как отмечали ранее в Ростехе, в ходе модернизации Як-130М вооружат ракетами класса "воздух-воздух" и высокоточными авиационными средствами поражения класса "воздух-поверхность" со спутниковыми и лазерными системами наведения.

Новый Як-130М не только сохранит все возможности по подготовке боевых летчиков, но и обретет качества боевого самолета.

Российский стенд на Международной авиационно-космической выставке, где представлен самолет, пользуется большой популярностью среди зарубежных участников выставки.