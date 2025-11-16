Пленный солдат ВСУ раскрыл детали операции под Теткино
В контрнаступлении на Курскую область после ее освобождения российскими войсками принимал активное участие украинский националистический батальон «Арей», рассказал попавший в плен бывший солдат этого формирования Павел Вовченко. Об этом пишет News.ru.
Пленный отметил, что батальон участвовал в боевых действиях в течение двух недель, в дальнейшем его вывели с позиций из-за значительных потерь.
«Мы заходили в Теткино командой, пытались контратаковать. Потом нас начали разматывать дронами», — пожаловался Вовченко.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ неоднократно предпринимали попытки вклиниться в Курскую, Белгородскую области, направляли для участия в акциях не только боевиков, но и бронетехнику.
В частности, украинские диверсанты попытались осуществить прорыв 12 марта 2024 года. ВС РФ нанесли удары по ним авиацией, ракетными войсками и артиллерией.
Попытка вторжения ВСУ в Белгородскую область шла одновременно на трех направлениях, уточнили в ведомстве, указав, что противник понес существенные потери и был вынужден отойти назад.
Кроме того, констатировали в Минобороны, в районе поселка Теткино Курской области были отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп.