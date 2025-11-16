Стало известно о возобновлении экспорта нефти из порта Новороссийска

Российский порт в Новороссийска возобновил экспорт нефти после двухдневной остановки, вызванной атакой ракет и беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно Reuters.

© Lenta.ru

О возобновлении работы порта изданию сообщили два анонимных источника в отрасли. Об этом же свидетельствуют и данные LSEG. Согласно им два танкера — Suezmax класса Arlan и Aframax класса Rodos — были загружены нефтью у причалов Новороссийска.

В материале также отмечается, что на порт в Новороссийске приходится около пятой части российского экспорта сырой нефти. Длительная остановка его работы могла привести к дорогостоящему закрытию нефтяных скважин в Западной Сибири. Удар по этому порту стал самым серьезным нападением ВСУ на российскую черноморскую инфраструктуру экспорта сырой нефти.

Об атаке БПЛА на Новороссийск сообщалось 14 ноября. В результате удара пострадал мужчина. Его госпитализировали и в настоящее время оказывают необходимую медицинскую помощь.

Позднее стало известно о пожаре на нефтебазе на перевалочном комплексе «Шесхарис» в Новороссийске, возникшем в результате падения фрагментов беспилотников. Возгорание оперативно ликвидировали силами 172 человек и 51 единицы техники аварийно-спасательных подразделений. Пострадавших нет.