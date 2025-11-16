Черногория присоединилась к оказанию военной помощи Киеву
Парламент Черногории согласился отправить военных страны для участия в проукраинской миссии НАТО. Таким образом Подгорица присоединилась к обучению ВСУ и оказанию военной помощи Киеву, сообщает «Коммерсант».
Газета пишет, что такое решение парламента Черногории «стало во многом неожиданным».
Постановление было принято солидным большинством — за него проголосовали 44 депутата, 5 выступили против, 2 воздержались.
Теперь отношения стран могут осложниться, считают политики.
«Это может лишь еще больше поставить под угрозу наши отношения с РФ»,— предупредил депутат от Демократической народной партии Владислав Бойович.
Он проголосовал против.
С аналогичным предупреждением выступил и посол РФ в Подгорице Александр Лукашик.
Теперь на очереди одобрение парламентом соглашения о сотрудничестве Черногории и Украины в области безопасности.
«Все это ведет к более активному вовлечению Черногории в осуществление курса ЕС и НАТО на украинском направлении, несмотря на то что ключевые партии, входящие в правящее большинство, считаются пророссийскими», — резюмирует «Коммерсант».