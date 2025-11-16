Черногория присоединилась к оказанию военной помощи Киеву

Парламент Черногории согласился отправить военных страны для участия в проукраинской миссии НАТО. Таким образом Подгорица присоединилась к обучению ВСУ и оказанию военной помощи Киеву, сообщает «Коммерсант».

Газета пишет, что такое решение парламента Черногории «стало во многом неожиданным».

Постановление было принято солидным большинством — за него проголосовали 44 депутата, 5 выступили против, 2 воздержались.

Теперь отношения стран могут осложниться, считают политики.

«Это может лишь еще больше поставить под угрозу наши отношения с РФ»,— предупредил депутат от Демократической народной партии Владислав Бойович.

Он проголосовал против.

С аналогичным предупреждением выступил и посол РФ в Подгорице Александр Лукашик.

«Черногорское руководство продолжает твердолобо следовать линии Запада на усиление напряженности с Россией, чем лишь укрепляет свой статус недружественного государства по отношению к Москве», — сказал дипломат.

Теперь на очереди одобрение парламентом соглашения о сотрудничестве Черногории и Украины в области безопасности.