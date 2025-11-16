Операция российских войск в Красноармейске изумила американцев

Российская армия кардинально переосмыслила и изменила тактику ведения наступательных действий на востоке Украины, демонстрируя гибкость и приспособляемость, которых от нее не ожидали многие западные аналитики. Об этом пишет американский телеканал CNN (статью перевели ИноСМИ). Если битва за Артемовск (Бахмут) вошла в историю как изнурительная «мясорубка», то под Красноармейском (Покровском) применяется иная, более маневренная стратегия. CNN считает, что российские войска теперь делают ставку на стремительные рейды малых групп, активно используя легкую мототехнику, мопеды и багги под прикрытием беспилотников.

© соцсети

Эту новую тактику, как пишет американский телеканал, ярко иллюстрирует видеоролик, распространившийся в социальных сетях. На кадрах, которые, как установили журналисты CNN, были сняты в нескольких километрах от Красноармейска, запечатлена почти постапокалиптическая сцена: колонна российских солдат появляется из густого тумана. Одни движутся на мотоциклах и мопедах, другие стоят в кузове старого пикапа, а целая группа следует на автомобиле со странной конструкцией, напоминающей клетку. При всей своей причудливости это видео служит наглядным доказательством глубокой трансформации российской кампании. Главным фактором, определившим эти изменения, стало повсеместное и доминирующее присутствие беспилотников в небе. Дроны значительно расширили зону поражения для обеих сторон, это сделало продвижение на тяжелой бронетехнике чрезвычайно рискованным и затратным. В ответ российские подразделения перешли к использованию малоразмерных, быстрых и мобильных групп на легком транспорте, что позволяет им оставаться менее заметными для украинских средств разведки и поражения.

Падение Красноармейска, которое с каждым днем выглядит все более вероятным, станет для России крупнейшим трофеем со времен взятия Артемовска в мае 2023 года. Как и его предшественник, этот город уже практически полностью разрушен, но украинская армия продолжает отчаянно цепляться за оставшиеся рубежи, несмотря на катастрофически ухудшающуюся оперативную обстановку.

Эксперты подчеркивают, что, хотя судьба двух городов может показаться схожей, тактические подходы России радикально отличаются. Аналитик Мейсон Кларк пояснил CNN, что под Красноармейском российское командование действует иначе. Вместо изнурительного штурма городской застройки, как это было в Артемовске, здесь применяется тактика окружения и изоляции. Российские войска методично заняли подступы к городу, перерезав ключевые линии снабжения украинского гарнизона. Целью было не обязательное уничтожение противника в уличных боях, а создание невыносимых условий для его существования с последующим вынужденным отступлением или полным окружением.

Реальность, с которой столкнулись украинские военные в Красноармейске, описывается как отчаянная. Один из солдат 129-й бригады ВСУ, анонимно пообщавшийся с CNN, признал, что появление русских на багги и мопедах стало для них полной неожиданностью, однако в этой тактике есть жесткая логика. По его словам, учитывая активное противодействие с помощью дронов, передвижение на легком транспорте стало для наступающих более практичным и безопасным. Таким образом, смена российской тактики с «мясорубки» на «мопеды» привела к тому, что город медленно, но верно оказывается в оперативном котле, а его защитники — в условиях гуманитарной катастрофы, резюмирует американский телеканал.