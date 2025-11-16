НАТО собирает бронетанковый кулак на границе с Россией

Германия дислоцирует на границе с Россией танковую бригаду, готовит войска к броскам, маршам, проводит маневры, пишет в статье для Die Welt обозреватель Олаф Пройс.

По словам автора, проблемами адаптации бронетанковой техники к реалиям и требованиям современной войны занимаются в Центре боевой подготовки сухопутных войск (GÜZ, ГЮЦ).

«На широкой равнине их рев слышен задолго до того, как они покажутся на горизонте. Боевые танки «Леопард» и БМП «Мардер» идут по вересковой пустоши: «Леопарды» впереди, более медленные «Мардеры» — следом», — рассказал обозреватель.

Представитель ГЮЦ капитан Александр Хелле отметил, что солдаты должны проходить тренировки в условиях, максимально приближенных к боевым.

«Задача бронетанковых войск — боевых танков и панцергренадеров — состояла и состоит в том, чтобы захватывать территории и удерживать их. Это не изменится и в будущем, независимо от того, как будет продвигаться автоматизация», — уточнил полковник Йорг Тельке.

По его мнению, базовая часть подготовки танкистов остается прежней. Ее следует лишь немного адаптировать с учетом такого фактора, как дроны.

Пройс констатировал, что именно такой сигнал Бундесвер намерен послать, формируя свое новейшее соединение сухопутных войск.

Автор статьи уточнил, что 45-я танковая бригада в Литве, призванная защитить восточный фланг НАТО, должна быть полностью боеготовой к концу 2027 года.

Соединение насчитывает 4800 военнослужащих, 200 гражданских специалистов и около 2000 единиц техники: «Леопарды» 2A8, БМП «Пума», артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, новые зенитные боевые машины Skyranger.