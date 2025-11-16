Подоляка озвучил неожиданный прогноз по срокам конфликта
Военный обозреватель Юрий Подоляка допустил в эфире видеоканала Metametrica, что украинский конфликт может быть продолжен и в 2027 году. В тоже время он назвал хорошими шансы завершить боевые действия в 2026-м году.
«Я не думаю, что, если ничего принципиально не изменится, что война может тянуться дальше 27-го года. Просто, у противника не будет ресурсов», — заявил Подоляка.
По его словам, у России есть шанс закончить конфликт раньше, в 2026 году, но только при одном условии.
«У нас есть все шансы закончить в 26-м, если мы правильно воспользуемся нашими возможностями. Если неправильно, – зачастую мы до сих пор неправильно этими возможностями пользовались, – то она будет продолжаться дольше», — отметил обозреватель.
Сикорский сделал заявление о сроках конфликта на Украине
Ключом к победе в 2026 году, по его мнению, является смена тактики: не захват территорий, а методичное обескровливание украинской армии до ее полного краха.
«Задача какая? ...нанести максимально возможные потери потенциалу противника. То есть, по сути, обескровливать их армию, которая рано или поздно просто может рухнуть», — заключил Подоляка.
Этот прогноз прозвучал на фоне заявлений западных лидеров. Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал не ждать прекращения огня в ближайшее время, выразив надежду, что хоть что-то будет достигнуто к весне 2026 года.
"Я не очень оптимистичен в отношении достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году", — заявил Стубб в интервью Associated Press.