Раскрыто направление главной битвы зимы в зоне СВО

Освобождение российскими войсками населенных пунктов Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области открывает прямой путь к административному центру региона, а решающее сражение за город может начаться уже этой зимой. Такой прогноз в интервью NEWS.ru дал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Это говорит о том, что украинцы не могут уже держать фронт. Они с Запорожского направления сняли более-менее боеспособные части, перебросили их на Красноармейское направление, чем ослабили свою оборону. Мы воспользовались этой ситуацией. Это позволяет нашим войскам... выходить на административный центр, так как Запорожье — это уже субъект РФ», — объяснил эксперт.

Напомним, сегодня Минобороны РФ официально сообщило, что подразделения группировок войск «Восток» и «Днепр» освободили Ровнополье и Малую Токмачку.

Как развивается ситуация в зоне СВО

Как пояснили ТАСС в российских силовых структурах, взятие Малой Токмачки, расположенной всего в 10-15 км от ключевого укрепрайона ВСУ города Орехов, имеет стратегическое значение. Это позволяет российским войскам отодвинуть свои позиции, улучшить обзор и увеличить дальность артобстрела флангов противника. Кроме того, освобождение этого села, находящегося на перекрестке дорог, значительно упрощает логистику и переброску резервов. По мнению силовиков, теперь у ВС РФ появилась возможность проводить локальные штурмы Орехова, что заставит командование ВСУ спешно перебрасывать сюда силы с других участков фронта.