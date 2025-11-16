Стало известно, почему российское «изделие-112» заставляет паниковать НАТО

Российское «изделие-112», показанное на авиашоу в Дубае, заставило содрогнуться военных НАТО в связи с тем, что оно предназначено для современного истребителя СУ-57, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» военный эксперт Юрий Кнутов.

По данным газеты, накануне российская сторона показала на авиашоу 18-секундный видеоролик, предназначенный для знакомства с изделием.

«Я думаю, здесь паника вызвана не столько из-за этого оружия, сколько из-за того, что это оружие будет находиться в составе вооружения СУ-57»,— разъяснил Кнутов.

Эксперт напомнил, что истребители СУ-57 неоднократно наносили точечные удары по объектам на территории Украины и возвращались назад незамеченными для РЛС НАТО, которые стоят на вооружении ВСУ.

По его словам, через некоторое время Минобороны РФ сообщало о том, что именно истребители этого типа атаковали те или иные цели.

«Ракеты, которые называют «изделием 112» интересны тем, что на них складывается оперение. За счет этого их можно разместить до нескольких штук, причём люки при этом закрываются. То есть, оружие находится под фюзеляжем и за счет этого демаскировки самого самолёта не происходит», — пояснил Кнутов.

Эксперт констатировал, что это и вызывает панику — скрытые под фюзеляжем ракеты не снизят ключевые характеристики самолета, позволят ему оставаться малозаметным.