Командир экипажа сверхзвукового перехватчика МиГ-31, которого украинская разведка уговаривала угнать самолет в Одесскую область, заподозрил, что его обманывают, по говору общавшегося с ним человека.

"Звонивший представился журналистом британского издания Bellingcat (СМИ-иноагент и нежелательная организация в РФ), но мягкое "г" выдавало в нем украинца", - рассказал летчик "Вестям".

Напомним, 11 ноября ФСБ рассказала об операции украинской разведки, сорванной осенью 2024 года. ГРУ уговаривало экипаж МиГ-31К угнать самолет с подвешенной ракетой "Кинжал" через Румынию в Одесскую область.

Когда командир отказался, украинцы стали обхаживать штурмана. Обещали три миллиона долларов и западное гражданство. Командира предлагали нейтрализовать, смазав ядом края его маски.

Офицер сообщил о звонке в контрразведку. Вместо МиГ-31 с "Кинжалом" к ГУР прилетели просто "Кинжалы" - зато сразу несколько. Ракеты поразили главный центр радиоразведки спецслужбы под Киевом.