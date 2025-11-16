Подразделения группировки войск «Восток» в ходе освобождения населенного пункта Ровнополье в Запорожской области совершили стремительный прорыв на 5 километров вглубь оборонительных порядков Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России, отметив эффективные действия штурмовых групп.

Согласно данным военного ведомства, штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии после взятия под контроль населенных пунктов Новоуспеновское и Новый продолжили наступление, не позволив противнику закрепиться на новых рубежах обороны. В результате стремительного маневра российские войска закрепились в Ровнополье, развив тактический успех.

В Минобороны подчеркнули, что успех операции обеспечило четкое взаимодействие штурмовых групп, грамотное использование разведывательных данных и проявленное личное мужество военнослужащих. Ровнополье стало четвертым населенным пунктом, освобожденным военнослужащими 114-го мотострелкового полка за последнюю неделю.

Всего с начала ноября подразделениями 127-й дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» взято под контроль шесть населенных пунктов в Запорожской области. Эксперты отмечают стратегическую важность этого направления для дальнейшего развития наступления российских войск в регионе.