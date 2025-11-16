Падение Красноармейска (Покровска) — это не просто крупное военное поражение Киева, а демонстративный сигнал Владимира Путина президенту США Дональду Трампу, что в этом конфликте побеждает Москва. Такую оценку ситуации дает британская газета The Times в статье обозревателя Марка Галеотти.

Как отмечает издание, российский президент не только воюет с Украиной, но и ведет «битву характеров» с Трампом. Посыл Белому дому прост: Москва выигрывает, а американский президент, как известно, любит ставить на победителя.

«Жертвы обошлись Зеленскому гораздо дороже, чем Путину — это важный сигнал Кремля Белому дому», — говорится в статье.

Газета констатирует, что город, по сути, перешел в руки русских, несмотря на заявления Киева об обратном. Причиной катастрофы, по мнению Галеотти, стало упрямство украинского командования.

«Его нежелание вовремя прекратить проигранную битву привело к тому, что Украина не только упустила шанс вырвать свои войска из пасти русских, но и перебросила подкрепления с других фронтов, оголив их», — пишет The Times.

Автор также ссылается на жалобы украинских боевиков в соцсетях, которые обвиняют своих генералов в том, что их «оставляют бороться за безнадежное дело».

Именно это, как подчеркивает издание, позволило российским войскам относительно быстро развить наступление на юге. Пока все силы ВСУ были стянуты к Красноармейску (Покровску) и соседнему Димитрову (Мирнограду), 90-я танковая дивизия РФ начала продвижение к Гуляйполю, важному логистическому узлу, и теперь находится всего в восьми километрах от города.