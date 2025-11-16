Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» отразила атаки сотен беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшую неделю. Об этом сообщает региональное управление ФСБ, заявление приводит ТАСС.

Отмечается, что над одними только городами Донецк и Макеевка были подавлены 298 дронов. Всего же РЭБ отразила атаку 440 дронов над регионом.

«Украинские боевики продолжают массово применять новейшие образцы ударных беспилотников чешского производства для атак по инфраструктуре региона», — добавили в ФСБ.

Ранее на Западе предрекли стратегическое поражение Украины. Как заявил обозреватель Bild Юлиан Репке, техника, которую получают ВСУ является малоэффективной против российского вооружения, а части украинских войск нередко существуют лишь номинально, так как большое количество военнослужащих дезертировало.