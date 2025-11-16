За ситуацией в зоне СВО наблюдают во всем мире. Российские войска, владея инициативой по всей линии фронта, набрали серьезный темп. Ежедневно они освобождают все новые и новые территории. Даже на Западе уже признают: изменить ситуацию у украинских нацистов не получится. В этом уверена и экстрасенс Аделина Панина. Об этом, а также о том, как закончится СВО, она рассказала корреспондентам «МК».

- Ситуация с завершением СВО уже находится на финишной прямой, - говорит Аделина. – Во всем мире понимают, что наши войска полностью владеют инициативой на фронте и ее уже никому не отдадут. Никакие новые поставки вооружений ситуацию не изменят. Как я уже неоднократно говорила, что наши недоброжелатели стараются всеми силами затянуть боевые действия. Пока у них это получается. Но есть огромная вероятность, что ситуация с СВО полностью завершится в 2026-м году.

По словам экстрасенса, итоги спецоперации не понравятся многим нашим оппонентам, которые в начале спецоперации мечтали об изоляции и крахе России.

- Все произойдет резко и неожиданно, - продолжает экстрасенс. – Будет некая итоговая договоренность, которая удивит европейские страны. В особенности те, которые все это время выступали против нашей страны и пытались вставлять ей палки в колеса. Конечно же, европейские политики будут очень сильно недовольны. Будут возмущения, но варианта выбора у них не останется.

- Россия однозначно победит в этой спецоперации, как бы это не было печально для наших недоброжелателей, - продолжает Панина. – Все цели и задачи, которые озвучил наш президент в самом начале СВО, будут выполнены. Пожинать плоды мы не будем. Пожинать плоды противоборства будут наши оппоненты. Что касается нашей страны, то спецоперация уже пошла ей в плюс. Во всем мире поняли, что Россию нужно уважать и с ее интересами нужно считаться.