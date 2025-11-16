Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Залужный на неделе описал текущую ситуацию так: «Уставшая Украина, разделенный Запад и сдержанные США свидетельствуют о том, что время на стороне россиян». Он наш враг, но предполагать, что такая оценка - это попытка дезинформации, значит множить сущности без необходимости.

На Украине обнаружили, вот неожиданность, коррупцию в высших эшелонах власти. Но если во время прошлых коррупционных скандалов западные партнеры только журили Киев, то сейчас в выражениях стесняться перестали. Британская пресса прямо пишет, что украинская власть унаследовала все черты «лихих 90-х» - коррумпированные чиновники из близкого окружения Зеленского сплелись в один клубок с олигархами, воруют и пилят бюджеты, не забывая собирать друг на друга компромат. И все это может стоить Зеленскому его кресла.

Внесенный в России в список террористов и экстремистов олигарх Коломойский прямо в зале суда заявил о нынешнем главе киевского режима: «Генералиссимус Наполеон Четвертый. Он же играл у нас Наполеона, Зеленский? Вжился в роль Наполеона. Скоро не будет этого Наполеона».

Американское здание Politico намекает, что скандал будет только разрастаться: после вскрытых фактов коррупции в энергетике НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины, фактически контролируемое американцами) займется коррупцией в сфере оборонки и закупок вооружения. Или вот заголовок в Bloomberg: «Украине не стоит помогать, любые деньги будут украдены».

Европейцы в этой ситуации оказались в двойственной ситуации: с одной стороны нужно осудить коррупцию (да и как в ЕС таких брать, не соответствуют стандартам), с другой — надо ведь «стоять вместе с Украиной», продолжать накачивать деньгами и оружием. Ну, примерно в таком духе, кстати, и выступил канцлер Мерц.

Денег у них, правда, не то, чтобы с избытком. Надо бы своровать российские активы. Но тут, кроме некоторых противников этой идеи, типа Словакии, против выступил и держатель активов. «Это шок и противоречит международному праву», — заявила глава европейского международного депозитария ценных бумаг Euroclear Валери Урбен о воровстве замороженных российских активов. Довольно наивно призывать соблюдать международное право тех, кто считает, что оно существует для кого угодно, но только не для них.

Еще был один маленький, но забавный и показательный эпизод. Польский премьер Туск выступил в начале недели с заявлением, что США ведут себя непредсказуемо, мол, «у нас турбулентность, мы не уверены, как будут выглядеть следующие шаги администрации Дональда Трампа», но зато Европа-то сплоченна.

«Все наши в прошлом не всегда приятные соседи сегодня — верные союзники. Немцы, украинцы, чехи, шведы — со всеми у нас когда-то были взаимные претензии. А теперь? Мы стоим плечом к плечу, вместе вооружаемся, вместе тренируемся и имеем общего, чётко обозначенного врага», - сказал он.

И тут же выяснилось, что Польша тайком вывезла на Украину подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца, экстрадиции которого требовала Германия. Верные союзники, да-да.

Трамп, между тем, и правда, как поутих в плане миротворческой деятельности на украинском фронте. Разве что, по его же словам, предотвратил Третью мировую войну — решил, что вывел США из конфликта, перестав напрямую поставлять оружие Киеву. Теперь за него платит Европа. А его госсекретарь Рубио признал, что санкции в отношении России исчерпаны — не на что больше жать. Впрочем, по его мнению и введенных санкций достаточно — они просто должны заработать в полную силу. Например, была сорвана сделка по продаже зарубежных активов «Лукойла», США требуют полного выхода России из государственной нефтяной компании Сербии (NIS) для отмены санкций против этого предприятия. При этом, с теневым танкерным флотом России США предлагают «разбираться» Европе — на наше, мол, дело.

Про «усталость Украины» - это уже стало общим местом.

Энергетика планомерно выносится нашими военными. На фронте дела у ВСУ складываются плачевно. Украинские пропагандисты клянут власти за бессмысленную гибель солдат в Красноармейске (укр. Покровск), Киев бросает в самоубийственные атаки подразделения, чтобы попытаться разблокировать Купянск и информационно «перебить» покровскую катастрофу. На запорожском направлении наши войска все ближе к родине батьки Махно — Гуляйполю. Там объявлена эвакуация населения. Если командование ВСУ не перебросит сюда резервы, то весьма вероятно, что город будет освобожден уже в этом году.

Залужный исключил капитуляцию Украины: «Мир через победу, а не иллюзию»

Победы одерживает только главный пропагандист Украины — Зеленский. Устаревшим, надо сказать, способом. Путин множество раз говорил, что «действия Вооруженных сил России не привязаны к каким-либо датам или событиям, а планируются исключительно исходя из военной целесообразности», что «решения принимаются по стратегическим и тактическим соображениям, без оглядки на календарные даты или внешние события». Но Зеленский продолжает выдумывать за Россию какие-то сроки по взятию городов, а потом заявляет: «Россия провалила дедлайны, которые Путин ставил по поводу захвата Покровска и Купянска: сроки в очередной раз перенесли». Вот видите: перемога.

Устает Украина. От Зеленского, похоже, тоже.