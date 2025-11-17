Бойцы РФ сорвали попытки элитных подразделений ВСУ деблокировать Купянск

ВСУ задействовали элитные подразделения в надежде деблокировать окруженных в Купянске Харьковской области сослуживцев, но сделать им это не удалось. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в районе Купянска подразделения ВС РФ продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ.

Противник предпринимал ряд мероприятий по деблокировке своих подразделений, в том числе проводя контратаки на данном участке, отметил собеседник агентства.

"В районе Купянска украинское командование задействовало резервы из числа элитных подразделений, однако к желаемому результату это не привело", - подчеркнул Марочко.

Он добавил, что все операции украинских военных были сорваны армией России "с нанесением ощутимого ущерба как в живой силе, так и в вооружении и военной технике".

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что расчеты FPV-дронов группировки войск "Запад" пресекают попытки ВСУ доставить личный состав, боеприпасы и провизию подразделениям, заблокированным на купянском направлении. Российские бойцы уничтожили за несколько дней десятки единиц техники ВСУ, направлявшейся в Купянск.