Минобороны РФ сообщило о взятии еще одного населенного пункта в Запорожской области

Бойцы Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Малая Токмачка в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск «Днепр» завершили освобождение населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, под контроль российских сил взят и населенный пункт Ровнополье в том же регионе.

Сообщается также о продолжении наступательных действий российских войск в Димитрове в Донецкой народной республике. Там российские бойцы вплотную подошли к микрорайону Западный.

Российские войска активно продвигаются в Запорожской области. Накануне сообщалось о взятии населенного пункта Яблоково.

14 ноября стало известно, что за неделю российские военнослужащие взяли под контроль 11 населенных пунктов: Сухой Яр и Гнатовку в ДНР, Орестополь, Даниловку и Волчье в Днепропетровской области, а также Новоуспеновское, Новое,Сладкое и Рыбное в Запорожской области.