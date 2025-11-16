Корабли Китая зашли в воды Японии на фоне скандала вокруг Тайваня

Несколько кораблей Китая вошли в территориальные воды Японии на фоне скандала вокруг Тайваня. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg.

© Газета.Ru

По данным японской береговой охраны, всего в территориальные воды страны вошли четыре вооруженных судна Китая. Перед этим они прошли вокруг спорных островов Сенкаку (китайское название — Дяоюйдао).

В Китае заявили, что корабли проводили патрулирование «в целях обеспечения соблюдения прав» в этих водах. При этом, по данным Пекина, операция прошла законно.

14 ноября в Минобороны Китая заявили, что Япония потерпит сокрушительное поражение, если осмелится вмешаться в ситуацию вокруг Тайваня. В Пекине призвали Токио «помнить уроки прошлого». Политический скандал разгорелся после того, как японский премьер‑министр Санаэ Такаити допустила возможность воспользоваться правом на коллективную самооборону, если тайваньский вопрос станет «угрожающим выживанию» Японии.