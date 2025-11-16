В НАТО считают, что новые российские ракеты "Буревестник" представляют серьезную угрозу. По данным альянса, ракеты уже готовы к развертыванию. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на секретный отчет НАТО.

"Модернизация ядерного арсенала России завершена, - приводит Bild цитату из документа. - Теперь у Москвы есть несколько новых видов оружия, включая подводные лодки, крылатые ракеты и ракеты средней дальности". Также отмечается, что крылатая ракета "Буревестник" с ядерной силовой установкой "также готова к развертыванию".

Bild ссылается на отчет разведорганов НАТО. Издание приводит оценки натовских экспертов, согласно которым ракета способна развивать скорость более 900 километров в час при дальности полета 14 тысяч километров. "Она обладает высокой маневренностью и может запускаться с мобильных пусковых установок, - отмечает Bild. - "Буревестник" может "вращаться по орбите" в течение длительного времени, прежде чем поразить цель".

Названа главная особенность ракеты «Буревестник»

Ранее президент России Владимир Путин указал, что страна "может гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, рабочих", которые участвовали в создании "Буревестника". По словам главы государства, эта ядерная двигательная установка "в тысячу раз меньше, чем ядерный реактор на подводной лодке", а по мощности сопоставима.