В США признали превосходство ВС РФ над европейскими армиями

Армия любой страны в Европе не выдержала бы противостояния с армией России. Об этом заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передает ТАСС.

Аналитик высказался в эфире YouTube-канала Daniel Davis. Он спрогнозировал, что исход для британской армии стал бы печальным, если бы ей пришлось воевать с ВС РФ. Более того, ни одна армия в Европе не может сейчас противостоять российской.

«Любая армия в Европе проиграла бы в противостоянии с ВС России», — заявил Миршаймер.

По его словам, Запад осознавал это и рассчитывал нанести удар по российской экономике, чтобы добиться стратегического поражения Москвы.

Армию России признали второй мощнейшей в мире

Миршаймер добавил, что Запад «с радостью» хотел бы лишить Россию статуса великой державы, но сделать это невозможно.

Ранее в Совфеде заявили, что российские вооружения нового поколения вызвали на Западе «лихорадочную реакцию».