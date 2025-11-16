В США признали превосходство ВС РФ над европейскими армиями
Армия любой страны в Европе не выдержала бы противостояния с армией России. Об этом заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передает ТАСС.
Аналитик высказался в эфире YouTube-канала Daniel Davis. Он спрогнозировал, что исход для британской армии стал бы печальным, если бы ей пришлось воевать с ВС РФ. Более того, ни одна армия в Европе не может сейчас противостоять российской.
По его словам, Запад осознавал это и рассчитывал нанести удар по российской экономике, чтобы добиться стратегического поражения Москвы.
Армию России признали второй мощнейшей в мире
Миршаймер добавил, что Запад «с радостью» хотел бы лишить Россию статуса великой державы, но сделать это невозможно.
Ранее в Совфеде заявили, что российские вооружения нового поколения вызвали на Западе «лихорадочную реакцию».