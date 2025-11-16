Писториус объяснил, почему ФРГ не будет создавать запасы БПЛА

Министр обороны Германии Борис Писториус объяснил, почему страна не планирует создавать крупные запасы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, в этой области технологии меняются чрезвычайно быстро, что делает накопление такой техники нецелесообразным.

Писториус в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung отметил, что циклы обновления в разработке дронов становятся всё короче. Технические решения могут кардинально меняться в течение всего нескольких месяцев. Поэтому закупка аппаратов на миллиарды евро сегодня приведёт к тому, что они морально устареют уже в ближайшем будущем. Вместо накопления запасов Германия намерена изменить сам подход к закупкам.

Новая стратегия предполагает тесное сотрудничество между военными заказчиками и разработчиками техники с самого начала создания новых моделей. Это позволит в случае необходимости быстро развернуть массовое производство самых современных образцов. При этом министр подчеркнул, что конфликт на Украине наглядно показывает огромное значение беспилотников в современной войне.

По мнению главы оборонного ведомства, решающую роль по-прежнему будет играть тяжёлая техника. Специалисты полагают, что война будущего останется общевойсковой, где наряду с действиями в киберпространстве и применением дронов будут задействованы артиллерийские орудия, танки и самолёты.