Комплекс радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за минувшую неделю предотвратил 440 атак со стороны Вооруженных сил Украины. По данным пресс-службы УФСБ России по ДНР, в ходе отражения атак над Донецком и Макеевкой было уничтожено 298 вражеских дронов, а над Горловкой — еще 142 беспилотника. В ведомстве подчеркнули, что украинские военные активно применяют современные ударные беспилотники чешского производства для нанесения ударов по критической инфраструктуре региона.

Одной из основных целей противника стала Старобешевская ТЭС — ключевой объект энергосистемы Донецкой Народной Республики. На подлете к станции были перехвачены чешские дроны моделей «FP-1» и «FP-2», оснащенные зарядами ОФБ-60-ЯУ и ФП-105. Суммарная масса взрывчатых веществ в этих беспилотниках превышала 100 килограммов, что могло привести к серьезным разрушениям объекта энергетики.

Особенно интенсивной стала ночь на пятницу, когда «Купол Донбасса» отразил массированную атаку на столицу республики. Военнослужащим регионального УФСБ России удалось перехватить четыре ударных дрона «FP-2» с боевой частью ОФАБ-110, содержащей более 50 кг взрывчатки каждый, и два БПЛА «FP-1» с зарядами ОФБ-60-ЯУ. Все подавленные беспилотники были успешно обезврежены взрывотехниками.

Также система защиты надежно прикрыла железнодорожный узел в Докучаевске и электроподстанцию в Куйбышевском районе Донецка. На этих объектах были своевременно обезврежены два чешских «FP-1» с зарядами ОФБ-60-ЯУ, два украинских ударных дрона «R 15» и два беспилотника «Darts» с осколочно-фугасной боевой частью. Специалисты отмечают возросшую эффективность работы комплекса РЭБ против современных образцов беспилотной техники.