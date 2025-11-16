Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдают своим командирам больше половины зарплаты, чтобы выполнять работы в тылу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пленного украинского военного 41-й отдельной механизированной бригады Ивана Сидельника.

«Он (военнослужащий — «Газета.Ru») сидит там в тылу, его записывают, что он выходит на боевые. Ему на карточку зачисляется по сто тысяч [гривен], может, больше кому-то, но он по сути их не получает. Ему оставляют 20-30 [тысяч гривен], а остальные, чтобы он не выходил на боевые, он командиру [отдает]», — сказал пленный.

Сидельник добавил, что для перевода в бригаду украинским военным нужно заплатить большую взятку. По его словам, сумма может доходить до $10 тысяч. При этом командование использует полученные средства для собственных нужд, утверждает пленный боец ВСУ.

13 ноября данные радиоперехватов показали, что украинское командование заставляет собственных солдат, которые находятся в Купянске Харьковской области, сражаться, предлагая им взамен еду. В одном из перехваченных разговоров командир потребовал от подчиненных атаковать позиции Вооруженных сил России.