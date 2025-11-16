В районе города Чугуев в Харьковской области были поражены склады артиллерийских боеприпасов, логистические центры и объекты ПВО ВСУ, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, российские силы атаковали объекты противовоздушной обороны ВСУ в Харьковской области, в районе Чугуева, передает РИА «Новости». Лебедев заявил: «Харьковская область – Златополь, Чугуев… Цели: склады артиллерийских боеприпасов, логистика, объекты ПВО».

Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об уничтожении баз беспилотников и комплексов ПВО под Киевом. Подполье также заявило об уничтожении операторов дронов ВСУ под Запорожьем. В Кривом Роге подполье рассказало об ударе по самолетам стран НАТО.