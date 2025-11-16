Подразделения беспилотных систем группировки «Запад» за последние несколько дней уничтожили ударами дронов-камикадзе десятки единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом, боеприпасами и провизией, которые пытались прорваться в Купянск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки войск "Запад" активно пресекают попытки боевиков ВСУ осуществить подвоз личного состава, боеприпасов и провизии подразделениям, заблокированным на купянском направлении», — заявили в министерстве.

Офицер сообщил о «промывке мозгов» воюющим за ВСУ бразильцам