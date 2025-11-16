Как развивается ситуация в зоне СВО

Российская армия освободила Яблоково в Запорожской области — в результате под контроль ВС РФ перешла территория площадью более 6 кв. км. Ранее завершилось освобождение Орестополя, Рога и Даниловки. Ситуация под Красноармейском (Покровском) и Купянском остаётся для ВСУ тяжёлой, продолжается зачистка окружённых формирований. На других участках фронта ВС РФ также продолжают развивать достигнутый успех.

Подразделения группировки войск «Восток» освободили Яблоково в Запорожской области. Об этом в субботу, 15 ноября, сообщило Минобороны России. Штурмовики выбили противника из населённого пункта, развивая успех, достигнутый в Новоуспеновском и Новом. В результате под российский контроль перешла территория площадью более 6 кв. км.

Минобороны: военные ВС РФ вплотную подошли к микрорайону Западный в Димитрове

Яблоково стало уже девятым населённым пунктом, освобождённым группировкой войск «Восток» в текущем месяце, отмечают в МО.

Ранее на этой неделе подразделения «Востока», вклинившись в оборону ВСУ более чем на 4 км, освободили Орестополь в Днепропетровской области. ВС РФ заняли район площадью свыше 12 кв. км, на этом участке было зачищено более 250 строений.

Ликвидация окружённых группировок

На ключевых участках фронта российские войска продолжают уничтожать окружённые подразделения противника.

Военнослужащие 51-й армии наступают в Димитрове (ДНР). Бойцы продвинулись в микрорайоне Восточном, а также в южной части города и вплотную подошли к микрорайону Западному.

В районе Красноармейска (Покровска) штурмовые группы 2-й армии уничтожают окружённого противника в западной части города, северо-западной и восточной частях Центрального района, а также на территории западной промзоны.

Тяжёлое положение окружённых подразделений ВСУ подтвердил взятый в плен украинский военнослужащий Александр Самодай. Он рассказал, что из-за плотной работы российской артиллерии ВСУ несут значительные потери, отсутствует связь, снабжение продовольствием и боеприпасами.

«Артиллерия очень плотно работала по Красноармейску. Много «двухсотых», «трёхсотых». Связи тоже практически нет. Воды, еды — нет, БК тоже нет. Да и воевать никто не хочет. И многие хотят сдаться в плен», — приводит его слова Минобороны РФ.

По словам Самодая, он с сослуживцами более месяца прятался в одной из квартир в Красноармейске, не имея возможности выйти из окружения, после чего было принято решение сдаться.

Схожая ситуация, по данным военного ведомства, сложилась и на Купянском направлении. Здесь штурмовые подразделения 6-й армии продолжают ликвидацию окружённой группировки ВСУ, все попытки противника деблокировать её были пресечены.

В результате боёв на этом направлении, как сообщает Минобороны, за сутки уничтожены до 50 украинских военнослужащих, а также 15 единиц вооружения и военной техники, включая боевую бронированную машину Snatch британского производства.

Продвижение фронта

На других участках фронта ВС РФ также продолжают развивать достигнутый успех. Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции в Сумской области. Силы Южной группировки нанесли поражение ВСУ в районах н. п. Краматорск, Варваровка и Иванополье в ДНР. В свою очередь, группировка войск «Днепр» ударила по ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.

В общей сложности за сутки подразделения ВСУ потеряли на всех направлениях СВО более 1,5 тыс. военнослужащих.

В ведомстве отдельно отметили эффективную работу операторов БПЛА. Их действия обеспечивают поражение живой силы и техники противника, а также уничтожение пунктов управления, узлов связи и даже разведывательных беспилотников ВСУ.

Освобождение Даниловки и Рога

В субботу Минобороны также опубликовало подробности освобождения Даниловки в Днепропетровской области. Гвардейцы 5-й отдельной танковой бригады 36-й армии группировки войск «Восток» «решительным манёвром выбили противника из населённого пункта», продвинувшись вглубь его обороны на 3 км и зачистив более 150 строений.

«Даниловка — очень стратегический для них населённый пункт, за него держались и землёй, и небом. Дойти было сложно, но погода дала шанс — туманы, работали малыми группами, двойками, просочились по нескольким лесополосам. В одном месте мы ночью прошли мимо врага метрах в 20, услышали разговоры, вернулись и ликвидировали трёх вэсэушников», — приводит Минобороны слова командира взвода с позывным Орёл.

Кроме того, в пятницу министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 1435-го мотострелкового полка с освобождением населённого пункта Рог в ДНР. Он поблагодарил личный состав за успешное выполнение задач и отметил, что полк уверенно продвигается вперёд на Красноармейском направлении.