Россия применяет шестую тактику для атак по энергосистеме Украины

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в беседе с "Би-би-си" пожаловался на то, что Россия постоянно меняет тактику при атаках по энергетической системе Украины.

"На моем счету это уже шестая тактика России. Две ее основные составляющие: попытки нарушить целостность объединенной энергосистемы по Днепру и второе — это попытка отделить от объединенной энергосистемы периферийные подсистемы электроцентралей", — сказал специалист.

Рябцев отметил, что Вооруженные силы РФ наносят удары по одному энергообъекту десятками беспилотных летательных аппаратов и баллистическими ракетами, которые украинской противовоздушной обороне (ПВО) очень трудно сбивать. Также он указал, что в последние месяцы Россия модифицировала ударные беспилотники, увеличив их боевую часть, и усовершенствовала способность ракет уклоняться от ПВО.

12 ноября компания "Полтаваоблэнерго" сообщила, что Полтавская область утратила возможность получать электричество от единой энергосистемы Украины из-за повреждения энергетических объектов.