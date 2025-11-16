В Европе нет такой армии, которая бы смогла противостоять Вооруженным силам России. С таким заявлением выступил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Если взять российскую армию и поставить ее против британской, это был бы неравный бой. Любая армия в Европе проиграла бы в противостоянии с вооруженными силами России», — подчеркнул он.

Миршаймер поделился, что Запад на протяжении лет пытался нанести стратегическое поражение Москве. Он хотел разрушить российскую экономику.

Он отметил, что «мы с удовольствием прикончили бы Россию, как великую державу». Однако, по словам профессора, этого сделать так и не удалось.

Ранее «МК» писал, что Запад лихорадит от превосходства России в производстве современного оружия, аналогов которого нет ни в одной стране мира.