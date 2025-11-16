Саперы готовятся к разминированию в Волгограде после атаки дронов

Саперы Минобороны России готовятся к разминированию в Волгограде после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома, заявила пресс-служба администрации Волгоградской области, пишет РИА Новости.

© Lenta.ru

«Саперы готовятся к разминированию, к работе еще не приступили», — говорится в сообщении.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дал поручения подготовить пункты временного размещения в школе №51 и лицее №7 для обеспечения безопасности жителей на время работы саперов.

Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ загорелась квартира на 11-м этаже многоквартирного дома, пострадали три человека.