Подразделения группировки войск «Восток» провели успешную зачистку населённого пункта Сладкое на запорожском направлении. Как сообщил РИА Новости пулемётчик с позывным «Иркут», в ходе операции была уничтожена группа украинских боевиков, укрывавшаяся в одном из домов.

© Московский Комсомолец

По данным разведки, в здании находились четверо военнослужащих противника. Бойцы скрытно окружили дом и забросали его гранатами, после чего при осмотре были обнаружены тела всех четверых погибших. Также в здании найден значительный запас боеприпасов, провизии и воды, рассчитанный примерно на месяц.

После завершения операции двое российских военнослужащих остались удерживать позицию, в то время как основные силы продолжили зачистку населённого пункта.

Ранее сообщалось, что в Сумской области ликвидирован замкомандира роты ВСУ Поддубный.