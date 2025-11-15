На Гуляйпольском направлении ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает ухудшаться. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Отмечается, что российские войска не останавливаясь прорывают фронт на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. По данным военкоров, подразделения ВС России продвинулись западнее Малиновки и вышли к восточным окраинам населенных пунктов Зеленый Гай и Высокое.

Российская армия расстреляла украинских солдат на окраине Затишья. «По состоянию на сейчас русские значительно активизировались на этом участке и продвигаются малыми пехотными группами. Обстановка напряженная», — сообщили киевские военные аналитики.