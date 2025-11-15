Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвался, заряжая купленный в Краматорске пауэрбанк. Об этом рассказал в Telegram украинский офицер Станислав Бунятов.

«В Краматорске в результате взрыва СВП погиб военный. По версии полиции парень приобрел на рынке пауэрбанк по выгодной цене и решил подзарядить его в машине, после чего произошел мощный взрыв», — написал он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что ВСУ приходится набирать в свои ряды бездомных и находящихся за чертой бедности украинцев из-за высокого уровня коррупции в стране.

До этого украинский пленный, Василий Чижа, выразил готовность указать координаты руководства Киева. Он отметил, что сдался в плен, как только его отправили в район Купянска.