В Сумской области был уничтожен замкомандир роты одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентин Поддубный, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Стало известно о ликвидации в Сумской области заместителя командира роты по воспитательной работе одной из механизированных бригад ВСУ, старшего лейтенанта Поддубного Валентина Ивановича из Ровенской области», — рассказал собеседник агентства.

Ранее российские военные уничтожили в Харьковской области командира расчета ВСУ, запускавшего беспилотные летательные аппараты на территорию РФ. Уточняется, что украинский военный был ликвидирован Вооруженными силами России в Гоптовке. Он был причастен к ударам дронов по Белгородской области.