Bloomberg: корабли КНР вошли в территориальные воды Японии

Он возник из-за Тайваня. Четыре вооружённых судна береговой охраны Китая прошли вокруг спорных островов Сенкаку. В Пекине заявили, что корабли проводили «патрулирование в целях обеспечения соблюдения прав» в этом регионе и эта операция была законной. На прошлой неделе японский премьер-министр Санаэ Такаити заявляла, что применение военной силы в конфликте из-за Тайваня можно расценить как «ситуацию, угрожающую выживанию» и такая классификация дала бы Токио юридическое обоснование для вмешательства. Пекин потребовал от Такаити отказаться от своих слов, после чего призвал граждан воздержаться от поездок в Японию в ближайшем будущем.