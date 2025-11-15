На севере Украины поврежден «важный энергообъект»

«Важный энергообъект» был поврежден в Нежинском районе Черниговской области Украины из-за вражеского обстрела. Об этом сообщает в Telegram-канале региональная компания «Черниговоблэнерго»

© Газета.Ru

В посте отмечается, что из-за этого обесточена значительная часть области. Местных жителей попросили сохранять спокойствие. В компании заверили, что энергетики начнут ремонт, как только позволит ситуация с безопасностью.

Накануне возгорание произошло на одном из объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области на юге Украины. Его удалось быстро локализовать.

Россия продолжает наносить удары по объектам украинской инфраструктуры. В пятницу, 14 ноября, армия РФ поразила все ТЭЦ Киева. Некоторые наблюдатели отмечают, что, выбивая массированными и групповыми ударами инфраструктуру, работающую на военно-промышленный комплекс Украины, РФ реализует «план Суровикина». Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок в материале для «Газеты.Ru» разбирался, действительно ли это так.