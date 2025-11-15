Количество украинских солдат, самовольно оставивших части, скоро сравняется с числом реально воюющих бойцов ВСУ, пожаловался в разговоре с журналистами секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Парламентарий уточнил, что около 80% мобилизованных в ряды ВСУ сбегают прямо из учебных центров. Он добавил, что власти ничего не делают, чтобы вернуть дезертиров.

На Украине миллионы уклонистов, которые прячутся от ТЦК (аналог военкоматов) и наблюдают за конфликтом со стороны, заметил Костенко.

«Cкоро число самовольно оставивших части будет равняться нашей армии, и это будет отдельная часть общества, которая потом будет предъявлять претензии той части общества, которая воюет», — предположил секретарь комитета.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что скоро на Украине будет еще одна армия СОЧ, с которой придется считаться.