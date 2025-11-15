"Их миллионы": на Украине назвали впечатляющее число дезертиров и уклонистов
Согласно заявлению украинского депутата, количество военнослужащих ВСУ, дезертировавших из рядов армии, вскоре может сравняться с численностью активно участвующих в боевых действиях солдат.
Роман Костенко утверждает, что около 80% новобранцев покидают учебные центры самовольно, а миллионы граждан уклоняются от мобилизации, скрываясь от призыва.
По информации РИА Новости, число дезертиров в рядах украинских военных каждый месяц бьет рекорды. Показатель превысил отметку 138 тысяч человек только с начала 2025 года. По данным украинской парламентария Анны Скороход, количество дезертиров в ВСУ достигло почти 400 тысяч.