Согласно заявлению украинского депутата, количество военнослужащих ВСУ, дезертировавших из рядов армии, вскоре может сравняться с численностью активно участвующих в боевых действиях солдат.

Роман Костенко утверждает, что около 80% новобранцев покидают учебные центры самовольно, а миллионы граждан уклоняются от мобилизации, скрываясь от призыва.

По информации РИА Новости, число дезертиров в рядах украинских военных каждый месяц бьет рекорды. Показатель превысил отметку 138 тысяч человек только с начала 2025 года. По данным украинской парламентария Анны Скороход, количество дезертиров в ВСУ достигло почти 400 тысяч.