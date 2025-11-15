Матвийчук: в 2026 году Молдавия может начать боевые действия в Приднестровье

Боевые действия могут начаться в 2026 году в ряде регионов, включая Африку, Ближний Восток и Молдавию. Таким мнением в беседе с "Лентой.ру" поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. "Я считаю, что в 2026 году существует серьезный риск развязывания войны в Центральной Африке, где Франция сталкивается с потерей влияния и может прибегнуть к военным действиям", – заявил Матвийчук. Он также отметил потенциал новых конфликтов на Ближнем Востоке, в частности, между арабскими государствами и Израилем. Кроме того, полковник подчеркнул крайне нестабильную обстановку в Молдавии. По его словам, страна может расценить текущую ситуацию на Украине как подходящий шанс для возвращения Приднестровья под свой контроль. По его словам, войска НАТО уже дислоцированы на территории Молдавии и проводят учения вблизи границы Приднестровья, которое сейчас фактически находится в блокаде. Матвийчук предположил, что молдавские власти могут счесть текущий момент наиболее благоприятным для начала боевых действий, поскольку Россия вовлечена в украинский конфликт.